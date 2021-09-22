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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı, herkes şoke oldu. Son olarak başrollerde oynadığı Baş Belası dizisinin final yapması sonrasında tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu atan İrem Helvacıoğlu, İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda bir dizi setinde ölümden döndüğünü itiraf etti. Özcan Deniz ile arasının bozuk olduğu ileri sürülen güzel, konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. 'Seni Çok Bekledim' dizisi final yaptıktan sonra Özcan Deniz, başrolü paylaştığı İrem Helvacıoğlu ile sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmiş ve rol arkadaşını takipten çıkmıştı. Deniz'e aynı hamleyle karşılık veren Helvacıoğlu, merak edilen konuyla ilgili bakın neler söyledi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun çok özel açıklamaları...

22.09.2021 11:39 - Son Güncelleme: 22.09.2021 11:39
İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

İREM HELVACIOĞLU'NDAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKACAK İTİRAF!

Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel merak edilen sorulara yanıt verdi, herkes şoke oldu.

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İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakterinin ardından önce Seni Çok Bekledim ve son olarak da Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu'nun son anda ölümden döndüğü iddia edildi. Baş Belası dizisinin final yapması sonrasında tatile çıkan güzel oyuncu az da olsa dinleneceğini belirtti.

İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

Sosyal medya üzerinden son günde paylaşımlarına devam eden İrem Helvacıoğlu, tatilde verdiği pozlarla konuşuluyor. Takipçilerinin hiçbir zaman yalnız bırakmadığı güzel oyuncunun bir röportajında dizi setinde başından geçen talihsiz bir olaya yer verdi.

İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda oldukça zorlandığını dile getiren Helvacıoğlu, bir dizi setinde iğne yaptıkları esnada kendisine şırınga bulamadıklarını ve içerisinde çay olan şırıngayı kullanarak korkmasına rağmen az da olsa direndiğini söyledi.

İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

Son planda iğneyi tam koluna yaklaştırdıklarında şoka girdiğini ve o esnada da ağzından tek kelime çıkmadığını ve arkadaşlarının da paniğe kapıldığını belirtti.

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