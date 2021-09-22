İrem Helvacıoğlu’ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz’i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakterinin ardından önce Seni Çok Bekledim ve son olarak da Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu'nun son anda ölümden döndüğü iddia edildi. Baş Belası dizisinin final yapması sonrasında tatile çıkan güzel oyuncu az da olsa dinleneceğini belirtti.