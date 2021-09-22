İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı herkes şoke oldu
İrem Helvacıoğlu'ndan ağızları açık bırakacak itiraf! Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel anlattı, herkes şoke oldu. Son olarak başrollerde oynadığı Baş Belası dizisinin final yapması sonrasında tatile çıkarak sezonun yorgunluğunu atan İrem Helvacıoğlu, İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda bir dizi setinde ölümden döndüğünü itiraf etti. Özcan Deniz ile arasının bozuk olduğu ileri sürülen güzel, konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. 'Seni Çok Bekledim' dizisi final yaptıktan sonra Özcan Deniz, başrolü paylaştığı İrem Helvacıoğlu ile sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmiş ve rol arkadaşını takipten çıkmıştı. Deniz'e aynı hamleyle karşılık veren Helvacıoğlu, merak edilen konuyla ilgili bakın neler söyledi. İşte İrem Helvacıoğlu'nun çok özel açıklamaları...
22.09.2021 11:39
- Son Güncelleme: 22.09.2021 11:39
Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakterinin ardından önce Seni Çok Bekledim ve son olarak da Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu'nun son anda ölümden döndüğü iddia edildi. Baş Belası dizisinin final yapması sonrasında tatile çıkan güzel oyuncu az da olsa dinleneceğini belirtti.