İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı
İrem Helvacıoğlu dehşete düşüren itirafı ile yine gündemde. Geçtiğimiz sene de aynı itiraf ile adından söz ettiren oyuncu İrem Helvacıoğlu, konuk olduğu bir programda anlattıkları ile gündemdeki yerini bir kez daha aldı. Sette koluna çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
26.04.2022 13:10 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:19
İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı.
Şimdilerde 'Annemin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunana güzel oyuncu, bir projesinde ölümden döndüğünü açıkladı.