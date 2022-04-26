İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı.

DAMARDAN ÇAY VERDİLER

Sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi: