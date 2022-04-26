RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı

İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı

İrem Helvacıoğlu dehşete düşüren itirafı ile yine gündemde. Geçtiğimiz sene de aynı itiraf ile adından söz ettiren oyuncu İrem Helvacıoğlu, konuk olduğu bir programda anlattıkları ile gündemdeki yerini bir kez daha aldı. Sette koluna çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

26.04.2022 13:10 - Son Güncelleme: 26.04.2022 13:19
İrem Helvacıoğlu’dan dehşete düşüren itiraf: Damardan çay enjekte ettiler dedi sözleri ağızları açık bıraktı

İrem Helvacıoğlu'dan dehşete düşüren itiraf: "Damardan çay enjekte ettiler" dedi sözleri ağızları açık bıraktı.

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İrem Helvacıoğlu’dan dehşete düşüren itiraf: Damardan çay enjekte ettiler dedi sözleri ağızları açık bıraktı

Şimdilerde 'Annemin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunana güzel oyuncu, bir projesinde ölümden döndüğünü açıkladı.

İrem Helvacıoğlu’dan dehşete düşüren itiraf: Damardan çay enjekte ettiler dedi sözleri ağızları açık bıraktı

İREM HELVACIOĞLU'NDAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKACAK İTİRAF!

Özcan Deniz'i tek kalemde silen çimen gözlü güzel merak edilen sorulara yanıt verdi, herkes şoke oldu.

İrem Helvacıoğlu’dan dehşete düşüren itiraf: Damardan çay enjekte ettiler dedi sözleri ağızları açık bıraktı

DAMARDAN ÇAY VERDİLER

Sette koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve hastanelik olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Sonra oyunculuğa neden devam ettin? 'Ne kadar saçma bir sektör' demedin mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

İrem Helvacıoğlu’dan dehşete düşüren itiraf: Damardan çay enjekte ettiler dedi sözleri ağızları açık bıraktı

"ŞİMDİ OLSA DAVA AÇARDIM"

"Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi."

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