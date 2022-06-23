İrem Derici'den göğüslerine gelen o soruya bomba yanıt! Sosyal medya yıkıldı: "O minnacık bedende bu kadar meme..."
İrem Derici'den göğüslerine gelen o soruya bomba yanıt! Sosyal medya, İrem'e bir takipçisinden gelen soruyu ve ünlü şarkıcıdan gelen yanıtı konuşuyor. Cem Belevi'nin ihanetine uğradığını açıklayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan İrem Derici, estetikleriyle de gündemden düşmüyor. Estetik operasyonlarını gizlemeyen hatta göğsüne silikon yaptırdığını bile açıklayan İrem Deric, Instagram'da bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte herkesin konuştuğu o soru ve İrem'den gelen yanıt...
23.06.2022 09:18 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:23
Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.
İrem Derici paylaşımına "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" yazdı.
Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdı.
İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.