İrem Derici'den bomba itiraf! ‘Çok fena aldatıldım’ diyen İrem detayları anlatınca İbrahim Tatlıses isyan etti eski defterler açıldı
İrem Derici'den bomba itiraf! Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk oldu. Renkli anların yaşandığı programa İrem Derici'nin ihanet itirafı damga vurdu. İbrahim Tatlıses ise duydukları karşısında 'Allah cezasını versin, kahretsin' diyerek sitem etti. İrem Derici'nin itirafının ardından eski aşkları da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları İrem Derici'nin aşk hayatını merak edince ise eki defterler açıldı. İşte detaylar...
02.01.2022 00:06
- Son Güncelleme: 02.01.2022 00:12
İbo Show aylar sonra yılbaşı özel bölümüyle televizyon ekranlarına döndü. Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda birbirinden renkli anlar yaşandı.
İrem Derici'nin ihanet itirafı damga vurdu. Derici, program sırasında eski eşi tarafından nasıl aldatıldığını anlattı.
İBO'DAN İREM'E DESTEK
İbrahim Tatlıses de "Seni aldatan erkeğin Allah cezasını versin, kahretsin" diyerek destek oldu.