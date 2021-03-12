İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...
İrem Derici'den bomba aşk itirafı! Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor? Clubhouse'ta tanıştıkları ve ardından sevgili oldukları yönündeki iddialarla son günlerde magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberleri için daha önce "Bu konuda beraber konuşuruz" diyen şarkıcı, bu kez bakın ne yanıt verdi...
Oyuncu Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberleri için daha önce "Bu konuda beraber konuşuruz" diyen İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili bu kez arkadaş olduklarını söyledi. Derici, "Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti." dedi.