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İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

İrem Derici'den bomba aşk itirafı! Kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor? Clubhouse'ta tanıştıkları ve ardından sevgili oldukları yönündeki iddialarla son günlerde magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberleri için daha önce "Bu konuda beraber konuşuruz" diyen şarkıcı, bu kez bakın ne yanıt verdi...

12.03.2021 11:07 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:23
İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

İrem Derici'den bomba aşk itirafı! Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, "Bu konuda beraber konuşuruz" dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk mı yaşıyor?

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İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

Oyuncu Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberleri için daha önce "Bu konuda beraber konuşuruz" diyen İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili bu kez arkadaş olduklarını söyledi. Derici, "Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti." dedi.

İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

"RUHUNUZ DUYMADI"
Derici, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine bir de itirafta bulundu: "Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı."

İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

"BU BENİM TAVRIM"
Geçtiğimiz günlerde hatırını soran muhabirlere "Domuz gibiyim" diyen İrem Derici, bu sözünün haber olmasına sitem etti: "Artık bilmiyor musunuz yahu, bu benim tavrım. Bu kadın 10 yıldır argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani."

İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

BOMBA AŞK İDDİASI!

Clubhouse'de tanışan ve Caddebostan'daki parkta ceza yediklerinde de birlikte olan ikiliden Emre Aslan'ın da şarkı çıkarma hazırlığına girdiği iddia edildi. Ünlü popçunun müzik çalışmalarına da destek verdiği Aslan'ın iki yıllık kız arkadaşından da yeni ayrıldığı ileri sürüldü.