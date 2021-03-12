İrem Derici'den bomba aşk itirafı! “Bu konuda beraber konuşuruz” dediği kendisinden 11 yaş küçük oyuncuyla...

"BU BENİM TAVRIM"

Geçtiğimiz günlerde hatırını soran muhabirlere "Domuz gibiyim" diyen İrem Derici, bu sözünün haber olmasına sitem etti: "Artık bilmiyor musunuz yahu, bu benim tavrım. Bu kadın 10 yıldır argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani."