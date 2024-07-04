İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez öğreneceksiniz! Halit Ergenç'in 2. eşi meğer...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında başlayan mutlu evliliğini üç çocukla taçlandırdı. Çift, Ali, Han ve Leyla adını verdikleri çocuklarını gözlerden uzakta büyütmek için Londra'da sakin bir hayat sürüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yeni projesi için imaj değiştiren Korel, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen bir soruya verdiği şaşırtıcı cevapla gündeme oturdu.