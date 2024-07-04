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İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez öğreneceksiniz! Halit Ergenç'in 2. eşi meğer...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında başlayan mutlu evliliğini üç çocukla taçlandırdı. Çift, Ali, Han ve Leyla adını verdikleri çocuklarını gözlerden uzakta büyütmek için Londra'da sakin bir hayat sürüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yeni projesi için imaj değiştiren Korel, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen bir soruya verdiği şaşırtıcı cevapla gündeme oturdu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:23 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:23
İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez öğreneceksiniz! Halit Ergenç’in 2. eşi meğer... 1

Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan ve yeni projeler için kolları sıvayan Korel, sarışın yeni imajıyla da büyük beğeni topluyor.

İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez öğreneceksiniz! Halit Ergenç’in 2. eşi meğer... 2

Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! İlk kez öğreneceksiniz! Halit Ergenç’in 2. eşi meğer... 3

Özellikle Kerem Bürsin ile akraba olup olmadığı yönündeki soru karşısında oldukça şaşıran Korel, "Kerem Bürsin ile mi? Hayır, akraba değiliz.

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