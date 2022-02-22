İrem Derici Cem Belevi’ye aşkını sonunda itiraf etti işte böyle haykırdı! 38 bedene düşen İrem aşkından eridi...

Zayıfladığı görülen şarkıcı, "Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi. Ünlü popçu konserinde ise şarkısı 'Tektaş'ın hikayesini sevenleriyle paylaştı: "2017'de tektaş 30 bin TL'ydi, onun parasıyla şarkının sözü, müziği, aranjesi hepsini yaptırdım. Şarkı da bana uğurlu geldi. Parmağıma takamıyorum ama şarkımı 100 milyon kişi izledi."

