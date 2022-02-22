İrem Derici Cem Belevi'ye aşkını sonunda itiraf etti işte böyle haykırdı! 38 bedene düşen İrem aşkından eridi...
İrem Derici Cem Belevi'ye aşkını milyonların içinde haykırdı! 38 bedene düşen İrem zayıflama nedenini ise 'aşk'a bağladı... Bir süredir ismi arkadaşı da olan şarkıcı Cem Belevi ile anılan Derici'den sonunda beklenen itiraf geldi. Kartepe'de konser veren İrem Derici, Cem Belevi'yi sevdiğini işte bu sözlerle açıkladı.
İrem Derici Cem Belevi'ye aşkını sonunda itiraf etti işte böyle haykırdı! 38 bedene düşen İrem aşkından eridi...
Ünlü popçu İrem Derici, Kartepe'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Derici, kazandığını hep işine harcadığını belirterek "Gözlüğüm 99 TL, kürküm sahte" dedi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.
Zayıfladığı görülen şarkıcı, "Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi. Ünlü popçu konserinde ise şarkısı 'Tektaş'ın hikayesini sevenleriyle paylaştı: "2017'de tektaş 30 bin TL'ydi, onun parasıyla şarkının sözü, müziği, aranjesi hepsini yaptırdım. Şarkı da bana uğurlu geldi. Parmağıma takamıyorum ama şarkımı 100 milyon kişi izledi."
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