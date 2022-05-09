İrem Derici Cem Belevi'nin bir kez daha ihanetine uğradı açtı ağzını yumdu gözünü: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu..."

Cem Belevi ise, İrem Derici'nin 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.