İrem Derici bu kez alttan açtı sosyal medya çalkalandı! Bikinili halleri, göğüs dekolteleri derken İrem yine gündemde...
İrem Derici bu kez alttan açtı sosyal medya çalkalandı! Bikinili halleri, göğüs dekolteleri derken İrem yine gündemde... Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalar ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren İrem Derici, geçtiğimiz yaz aylarında da mayo ve bikinili pozlarıyla dikkat çekmişti. Üç burun ameliyatı dışında göğüs ve diş estetiği yaptırarak bambaşka biri haline dönüşen İrem Derici'nin son sahne kostümü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Derici'nin alttan verdiği göğüs dekolteli kostümü...
02.12.2021 17:34
- Son Güncelleme: 02.12.2021 17:40
İrem Derici bu kez alttan açtı sosyal medya çalkalandı! Bikinili halleri, göğüs dekolteleri derken İrem yine gündemde...
Üç burun ameliyatı dışında göğüs ve diş estetiği ile bambaşka biri haline dönüşen İrem Derici Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.
Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici sahne kostümleriyle adından söz ettiriyor.
Mavi iddialı dikkat çeken İrem Derici, geçtiğimiz yaz aylarında paylaştığı bikinili ve mayolu kareleri ile sık sık gündeme gelmişti.