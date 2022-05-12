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Haberler Magazin İrem Derici aldatıldı mı? "Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi'den olay yanıt!

İrem Derici aldatıldı mı? "Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi'den olay yanıt!

"Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... İrem Derici aldatıldı mı? Cem Belevi'den olay yanıt geldi. İrem Derici ve Cem Belevi, bir şans daha verdikleri ilişkilerini geçen günlerde sonlandırdı. Ayrılığın ardından ihanet haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı konuşulan Cem Belevi jet hızıyla bir açıklama yaptı ve "Aldatmadım" dedi. Eski aşkının açıklaması üzerine çılgına dönen İrem Derici de sosyal medyada bombayı patlattı. Her şeyi itiraf eden ünlü şarkıcı, ses kayıtları detayıyla dikkat çekti. Yaşananların ardından Cem Belevi'den gelen yeni yanıt ortalığı iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

12.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:34
İrem Derici aldatıldı mı? Sefil, çeyrek popçu diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi’den olay yanıt!

İREM DERİCİ ALDATILDI MI?

"Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi'den İrem Derici'ye olay yanıt!

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İrem Derici aldatıldı mı? Sefil, çeyrek popçu diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi’den olay yanıt!

İrem Derici ile Cem Belevi, geçen yaz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerinin başlarında aşklarını gizleyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

İrem Derici aldatıldı mı? Sefil, çeyrek popçu diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi’den olay yanıt!

Ayrılık sonrası bir eğlence programına konuk olan Derici, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullandı.

İrem Derici aldatıldı mı? Sefil, çeyrek popçu diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi’den olay yanıt!

Bunun üzerine Cem Belevi, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" dedi.

İrem Derici aldatıldı mı? Sefil, çeyrek popçu diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi’den olay yanıt!

CEM BELEVİ'DEN GÜL JESTİ!
Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye 96 tane gül gönderdi. Şarkıcı çift, gül jestinin üzerine ilişkilerine bir şans daha verdi.

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