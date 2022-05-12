İrem Derici aldatıldı mı? "Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi'den olay yanıt!
"Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... İrem Derici aldatıldı mı? Cem Belevi'den olay yanıt geldi. İrem Derici ve Cem Belevi, bir şans daha verdikleri ilişkilerini geçen günlerde sonlandırdı. Ayrılığın ardından ihanet haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı konuşulan Cem Belevi jet hızıyla bir açıklama yaptı ve "Aldatmadım" dedi. Eski aşkının açıklaması üzerine çılgına dönen İrem Derici de sosyal medyada bombayı patlattı. Her şeyi itiraf eden ünlü şarkıcı, ses kayıtları detayıyla dikkat çekti. Yaşananların ardından Cem Belevi'den gelen yeni yanıt ortalığı iyice kızıştıracak gibi görünüyor.
12.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:34
İREM DERİCİ ALDATILDI MI?
"Sefil, çeyrek popçu" diyerek ağzına geleni söylemiş ihaneti ifşa etmişti... Cem Belevi'den İrem Derici'ye olay yanıt!
İrem Derici ile Cem Belevi, geçen yaz yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerinin başlarında aşklarını gizleyen ikili, birkaç ay sonra yollarını ayırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Bunun üzerine Cem Belevi, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" dedi.