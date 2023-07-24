Instagram’ın en zengin ünlüleri belli oldu! Listenin 1. sırasında bakın kim var! İşte 2023 yılının Instagram zenginleri listesi...

Ünlülerin İnstagram'da paylaşım başına kazandıkları paralar dudak uçuklattı. Türkiye'nin en popüler oyuncuları listede! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ilk sıralarda yer alıyor. Peki hangi ünlü ne kadar kazanıyor? İşte 2023 yılı İnstagram'ın en çok kazanan ünlüleri...