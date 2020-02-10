Instagram hesabından Adriana Lima bakın ne paylaştı! Süper model Adriana Lima'nın son hali hayranlarını şaşırttı!

Instagram hesabından Adriana Lima bakın ne paylaştı! Süper model Adriana Lima'nın son hali hayranlarını şaşırttı! Adriana Lima, yaşadığı aşklar ve eski haliyle magazin gündeminden düşmüyor. 38 yaşındaki süper model Lima, Türk Yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan 5 ay sonra yine Türk olan bir iş adamı Emir Uyar ile görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Uyar'ın annesi Sevim Uyar ile tanışması beklenirken Sevim Uyar'ın bu ilişkiyi onaylamadığı iddia edilmişti. Ve beklenen oldu. İkilinin birlikteliği uzun sürmedi ve Adriana Lima bir Türk sevgiliyi daha geride bıraktı. Emir Uyar ile ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Lima'nın attığı her adım olay oluyor. Çocukluk fotoğrafını gören Adriala Lima hayranları hayatının şokunu yaşadı. İşte Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

10.02.2020 18:35 - Son Güncelleme: 10.02.2020 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





