Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Instagram'da 4.5 milyonu aşkın takipçisi olan fenomen Belle Delphine, bu hesabını saniyeler içinde kaybetti. Özellikle banyo suyunu 30 dolara satmasıyla çok konuşulan Delphine'in Instagram topluluk kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. 19 yaşındaki fenomen Belle Delphine'in gönderileri sıklıkla NSFW (Not Safe For Work, yani her yerde açmayın, çıplaklık çıkabilir kategorisi) olarak adlandırılıyordu.

