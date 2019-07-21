GaleriMagazin

Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Instagram'da 4.5 milyonu aşkın takipçisi olan fenomen Belle Delphine, bu hesabını saniyeler içinde kaybetti. Özellikle banyo suyunu 30 dolara satmasıyla çok konuşulan Delphine'in Instagram topluluk kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. 19 yaşındaki fenomen Belle Delphine'in gönderileri sıklıkla NSFW (Not Safe For Work, yani her yerde açmayın, çıplaklık çıkabilir kategorisi) olarak adlandırılıyordu.

21.07.2019 07:38 - Son Güncelleme: 21.07.2019 07:54
Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Instagram'da 4.5 milyonu aşkın takipçisi olan Belle Delphine, bu hesabını saniyeler içinde kaybetti.

Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Belle Delphine isimli cosplay ve Instagram yıldızı 4.5 milyon takipçiye sahipti ve bu yıl iki dublörle internet şöhretine kavuştu.

Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Özellikle banyo suyunu 30 dolara satmasıyla çok konuşulan Delphine'in Instagram topluluk kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi.

Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Hesabın engellenmesine yönelik ilk yorumlar, şikayet doğrultusunda kapatıldığı yönünde.

Instagram fenomeni Belle Delphine'e şok! Belle Delphine'in hesabı kapatıldı

Delphine, konu hakkında açıklamada bulunmadı. Fenomenin hesabına giriş yaptığınızda "Üzgünüz, bu sayfa mevcut değil" uyarısını veren Instagram, Delphine'nin topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığını söylüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Payitaht Abdülhamid'in 'Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi
Payitaht Abdülhamid'in 'Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi