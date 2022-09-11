İngiliz Kraliyet ailesinde taht sıralaması nasıl? Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle ortalık karışıyor! Kral III. Charles, Harry'e emretti...
İngiliz Kraliyet ailesinde taht sıralaması nasıl? Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ortalık karışıyor! Kral III. Charles emretti; Meghan ile Harry cephesiyle ilgili neler oluyor? Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında öldü. Majestelerinin vefat haberi 8 Eylül Perşembe günü açıklandı. Haberin ardındann bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. İngiltere'de modern zamanlara çok uzak ve Orta Çağ dönemini andıran bir dizi törenle yeni kral ilan edildi. Tarihe damga vuran görüntülere sahne olan seremonilerin ardından, 73 yaşında tahta çıkan yeni kral III. Charles "Hayatının geri kalanını yeni görevine adadığını" söyledi ve ilk emrini verdi. Yaşananların ardından 'İngiliz Kraliyet ailesinde taht veraseti nasıl işliyor?' merak konusu oldu. Kral III. Charles'ın ardından tahta kim geçecek? İşte detaylar...
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDE TAHT SIRALAMASI NASIL?
Kral III. Charles emretti... Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ortalık karışıyor!
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında öldü. Majestelerinin vefat haberi 8 Eylül Perşembe günü açıklandı. Babasının ölümünün ardından, 25 yaşındaki Elizabeth, 6 Şubat 1952'de tahta geçti ve saltanatı sırasında Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar şaşırtıcı 15 başbakanla çalıştı.
Kraliçe II. Elizabeth'in ilk doğan çocuğu Charles, annesinin ölümünün ardından hemen Kral oldu ve Kral III. Charles olarak bilinecek. İngiliz tarihinin en uzun süre hizmet veren varisi oldu ve son yıllarda kraliyet görevlerini artırdı. Kraliçe'nin 1952'de tahta çıkması üzerine, Charles üç yaşında veliaht oldu. Kraliçe'nin ilk doğan çocuğu olarak, annesi tahttan çekildiğinde ya da öldüğünde her zaman kral olmaya kararlıydı. Charles, Buckingham Sarayı'nın yardımıyla, Devlet Başkanı olduğunda monarşinin nasıl görüneceğini planlamaya çoktan başlamıştı.