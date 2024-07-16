İnci Taneleri'nin Cihan'ı 2 ayda 16 kilo verdi! Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı Kubilay Aka 77 kiloya jet hızıyla geçti! 'Sadece su bazlı...'

Ekranların sevilen yüzü Kubilay Aka, son dönemde sadece başarılı oyunculuğuyla değil, fit görüntüsüyle de adından söz ettiriyor. İki ay gibi kısa bir sürede 16 kilo veren Aka, hayranlarını şaşkına çevirirken, sağlıklı yaşam yolculuğuyla da ilham kaynağı oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin nabzını tutan Aka, kilo verme serüvenini de şeffaflıkla paylaşmaktan çekinmedi. Detaylı yemek fotoğrafları ve spor rutinlerini paylaşan genç oyuncu, bu süreçte bir "mucize diyet" yerine, dengeli beslenme ve düzenli egzersize odaklandığını vurguladı.
Başarılı oyuncu Kubilay Aka, son dönemde göz kamaştıran yeni görüntüsüyle gündemde. İki ay gibi kısa bir sürede 16 kilo veren Aka'nın değişimi, sadece estetik bir kaygıdan öteye geçen, ilham verici bir dönüşüm hikayesini gözler önüne seriyor.
Güçlü bir motivasyonla hareket eden Kubilay Aka, 2 ay boyunca yemek yemeden, sadece spor yaparak ve su bazlı beslenmeye özen göstererek kilo verme yolunda kararlı bir adım attı.
Oyuncu, beslenme düzenindeki radikal değişikliklerle beraber özellikle su bazlı beslenmeye ağırlık verdiğini belirtti. Çorba ve meyve suları gibi sıvı besinlerle vücudunu besleyen Aka, bunun yanı sıra sürekli olarak salatalık tüketmeyi tercih etti.