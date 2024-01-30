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İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Dilber'in kaşları sizi şoke edecek! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç...

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken birçok kişi oyuncu kadrosu hakkında da araştırmalarına devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı yapım ilgiyle takip ediliyor. Oyuncuların eski halleri ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte ünlü oyuncuların şoke eden eski fotoğrafları...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 16:47 Güncelleme 30 Ocak 2024, 16:47
İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 1

İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi başarılı oyuncuların yer aldığı kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, dizinin hayranları, ünlü oyuncuların geçmişlerine dair şaşırtıcı fotoğrafları keşfetmeye devam ediyor.

İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 2

YASEMİN BAŞTAN

İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 3

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