İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in kızları da oyuncu çıktı! Gören şaşıp kalıyor! Meğer bir dönem...

Bir döneme damgasını vuran "İnce İnce Yasemince" dizisinin unutulmaz karakterleri Kakılmış, Sürahi Hanım ve Alican ile hafızalara kazınan usta oyuncu Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, ekranlardan uzak olsalar da tiyatro sahnelerindeki başarılarını sürdürüyor. Üstelik bu yolculuklarında kızları da onlara eşlik ediyor. Ancak Yalçın'ın kızının kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor!
90'lı yılların efsanevi komedi programı "İnce İnce Yasemince" denilince akla gelen ilk isim elbette ki Yasemin Yalçın... Yarattığı unutulmaz karakterlerle milyonları kahkahaya boğan usta oyuncu, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Yasemin Yalçın kendisi gibi tiyatrocu olan İlyas İlbey ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Sosyal medyada aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.