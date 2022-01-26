İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ından bomba itiraf! Kimse bilmiyordu gerçek ortaya çıktı meğer Yasemin Yalçın, Seda Sayan ile...
İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ından bomba itiraf! Gerçek ortaya çıktı, Yasemin Yalçın ile Seda Sayan arasındaki o gerçeği kimse bilmiyordu... İnce İnce Yasemince programında canlandırdığı karakterle milyonlarca kişi tarafından tanınan ve daha sonra tiyatro gösterileriyle hayranlarının karşısına çıkan Yasemin Yalçın özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Katıldığı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikka çeken Yasemin Yalçın, özel hayatına dair bakın neler anlattı...
İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ından bomba itiraf! Kimse bilmiyordu gerçek ortaya çıktı... İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Yasemin Yalçın bakın neler anlattı...
Pandemi dönemi hakkında konuşan Yasemin Yalçın şu ifadeleri kullandı "Pandemi bana zor gelmedi. Bir at çiftliğimiz var uzun yıllardır, orada çok güzel vakit geçirdik. Özlediğimiz şeylerdi. Ağaçları sevdik, hayvanları sevdik. Silivri'de orman içinde. İn cin top oynuyor. 15 tane de köpeğimiz var... Çocuklar İstanbul'da evde kaldılar. "
"Konservatuara girdiğimde Yeşilçam durmuştu. Bir gün annem 'kızım konservatuarı kazandı oyuncu olacak' dedi, komşu 'sahi mi yaa' dedi. Kalbim tiyatroyu seçti ama bin pişman olduğum dönemler oldu. Müzisyen olmayı başka bir tarafa koyarım ama bir yanım şarkıcı. 'Yasemince' çok tuttu. Hangi kanala gitsem 'Yasemin Hanım bu çok iyi tuttu, bozmayalım' dediler. Başka bir şey yapmamız mümkün olmadı."
Yasemin Yalçın bir dönem çok zor günler yaşadığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti, "90'lı yıllarda magazin çok acayip bir şeydi. Biz bu kazanda yok olmayı tercih ettik. Bodrum'da bir evimiz var. Bodrum'u da görmüyoruz gittiğimizde. Güvercinlik'te sekiz kilometre içeride. Arkadaşlar geldi."
6 AYDA 50 KİLOYA DÜŞTÜM."
"Türkbükü de şimdiki gibi değil. Hiç gazeteci gelmez. İlk defa gittik. Hamileyim, etekli de bir mayo giymişim. Muhafazakar demeyeyim ama mutaasıp bir tarafım vardır. Dikkat ederim. Tam kalkacağız, yanımızda yatan biri 'İlyas Bey sizi çekiyorlar' dedi. Pozsa ben veririm zaten buna ne gerek var. Büyük bir badire atlattım. Yutkunma yetimi kaybettim. Son zamanlarımda 80 kiloydum. 6 ayda 50 kiloya düştüm."