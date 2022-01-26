İnce İnce Yasemince’nin Sürahi Hanım’ından bomba itiraf! Kimse bilmiyordu gerçek ortaya çıktı meğer Yasemin Yalçın, Seda Sayan ile...

6 AYDA 50 KİLOYA DÜŞTÜM."

"Türkbükü de şimdiki gibi değil. Hiç gazeteci gelmez. İlk defa gittik. Hamileyim, etekli de bir mayo giymişim. Muhafazakar demeyeyim ama mutaasıp bir tarafım vardır. Dikkat ederim. Tam kalkacağız, yanımızda yatan biri 'İlyas Bey sizi çekiyorlar' dedi. Pozsa ben veririm zaten buna ne gerek var. Büyük bir badire atlattım. Yutkunma yetimi kaybettim. Son zamanlarımda 80 kiloydum. 6 ayda 50 kiloya düştüm."