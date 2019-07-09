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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

90'lı yılların bir dönemine damga vuran İnce İnce Yasemince bayahı bir izleniyordu. Bu bağlamda Yasemin Yalçın'ın son hali merak ediliyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı. Yasemin Yalçın'ın son hali ise milyonları şaşırttı. İşte görenleri şaşkınlığa uğratan Yasemin Yalçın'ın inanılmaz değişimi... Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı.

09.07.2019 10:30 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:32
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranlarının dudakları uçukluyor. . 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

YASEMİN YALÇIN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yasemin Yalçın, on yıldan bu yana baş etmeye çalıştığı ve tıpta tedavisi bulunmayan Fibrominyenji(kas ve bağ dokusu hastalığı) nedeniyle hareketsiz kalmaya başladığını söylenmişti.

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranlarının dudakları uçukluyor.

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

Öztürk Serengil

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

Sadri Alışık

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