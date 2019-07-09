İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın kimdir hastalığı nedir son hali üzdü

90'lı yılların bir dönemine damga vuran İnce İnce Yasemince bayahı bir izleniyordu. Bu bağlamda Yasemin Yalçın'ın son hali merak ediliyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı. Yasemin Yalçın'ın son hali ise milyonları şaşırttı. İşte görenleri şaşkınlığa uğratan Yasemin Yalçın'ın inanılmaz değişimi... Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı.

09.07.2019 10:30 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





