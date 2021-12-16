İnanılmaz ikiz gibiler tıpatıp benziyorlar! Bu ünlüleri birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız

2021 yılı bitiyor. Yeni yıla doğru giderken magazin dünyasında bu yıl en çok konuşulan konular arasında o ünlülerin benzerliği oldu. Hadise ve Ece Seçkin, Hande Soral ve Esra Bilgiç, Nebahat Çehre ve Evrim Alasya, hatta, Gülşen Bübikoğlu ve Ebru Cündubeyoğlu... Sertab Erener ve Zeynep Casalini'nin benzerliği zaten her dönem konuşuluyor. Peki diğer ünlüler? İşte şaşırtan derecede birbirlerine tıpatıp benzeyen, kimilerinin 'akraba olmalı bunlar' dediği o ünlüler...