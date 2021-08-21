İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti
İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay'da özgüven tavan! Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, yeni imajıyla paylaşımda bulundu. Yeşilçay'ın "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.08.2021 19:32
- Son Güncelleme: 21.08.2021 19:32
Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı objektiflere takılmıştı.