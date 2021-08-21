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Haberler Magazin İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay'da özgüven tavan! Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı görüntülenmiş ve "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı" demişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, yeni imajıyla paylaşımda bulundu. Yeşilçay'ın "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.08.2021 19:32 - Son Güncelleme: 21.08.2021 19:32
İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

Yeni projesi için yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Nurgül Yeşilçay, geçen haftalarda kuaför çıkışı objektiflere takılmıştı.

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İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yeni imajıyla ilgili "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı, sabahtan beri kuafördeyim" demişti.

İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, yeni imajıyla paylaşımda bulundu.

İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

Yeşilçay, çektiği bir selfieyi "Sarışın bomba mıyım neyim" notunu ile Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

İmaj değiştiren Nurgül Yeşilçay’da özgüven tavan! ‘Sarışın bomba’ paylaşımı olay oldu sosyal medyayı yaktı geçti

Oyuncunun fotoğrafı, çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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