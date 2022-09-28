İlk kez öğrenen şaşkınlığını gizleyemedi! Şarkılar Bizi Söyler'in sunucuları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici hakkında şok eden gerçek! İkili...

Şimdilerde saptanlığı hayranıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı Sibel Can son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'de Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte konuk ağırlıyordu. Sezon finaline giren programın yeni bölümleri merak edilirken o detay sosyal medyayı salladı. İlk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can arasında yaş farkı varmış! Bakın ikilinin yaşları kaç!