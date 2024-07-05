İlk kez öğreneceksiniz! İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! Halit Ergenç'in 2. eşi meğer...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenerek başladığı mutlu birlikteliğini üç çocukla taçlandırdı. Ali, Han ve Leyla adını verdikleri çocuklarını gözlerden uzak büyütmek amacıyla Londra'da sakin bir hayat süren çift, huzurlu bir aile yaşantısı sürdürüyor. Ekranlardan uzun süredir uzak kalan ve yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen bir soruya verdiği şaşırtıcı cevapla tekrar gündeme oturdu.
Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan ve yeni projeler için kolları sıvayan Korel, sarışın yeni imajıyla da büyük beğeni topluyor.
Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Özellikle Kerem Bürsin ile akraba olup olmadığı yönündeki soru karşısında oldukça şaşıran Korel, "Kerem Bürsin ile mi? Hayır, akraba değiliz.