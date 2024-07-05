İlk kez öğreneceksiniz! İrem Derici ve Bergüzar Korel hakkında şaşırtan gerçek! Halit Ergenç'in 2. eşi meğer...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evlenerek başladığı mutlu birlikteliğini üç çocukla taçlandırdı. Ali, Han ve Leyla adını verdikleri çocuklarını gözlerden uzak büyütmek amacıyla Londra'da sakin bir hayat süren çift, huzurlu bir aile yaşantısı sürdürüyor. Ekranlardan uzun süredir uzak kalan ve yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen bir soruya verdiği şaşırtıcı cevapla tekrar gündeme oturdu.