İlk cinsel ilişkisinden eşi Meghan Markle’ın müstehcen sahnelerine! Prens Harry eteğindeki taşları bir bir döktü ne gizlisi kaldı ne saklısı

Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.