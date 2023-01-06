İlk cinsel ilişkisinden eşi Meghan Markle'ın müstehcen sahnelerine! Prens Harry eteğindeki taşları bir bir döktü ne gizlisi kaldı ne saklısı
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı yayınlamasına ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Nitekim Harry'nin yayınlanacak kitabından sızanlar ortalığı fena halde karıştırdı. O sızanlar arasında Prens Harry'nin ilk cinsel deneyiminden, eşinin müstehcen sahnelerine verdiği tepkiye, Diana'nın ölümüne kadar her şey var.
Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Prens Harry, bu reality şovun yeni bölümünde ise yakında yayımlayacağı otobiyografisi Spare'den bir bölüm paylaşmıştı. Harry paylaştığı bölümde abisi William'ın kendisini dövdüğünü ifade etmişti.
YENİ İFŞALAR VAR
Prens Harry'nin Spare isimli anı kitabında öne çıkan, Kraliyet sırlarından cinsel hayata kadar en çarpıcı detaylar şöyle:
Prens Harry, "Spare" isimli anı kitabında eşi Meghan Markle'ın yer aldığı filmindeki cinsel ilişki sahnelerinden rahatsız olduğunu anlattı. Markle'ın ismini Google'da aratıp Suits dizisindeki sevişme sahnelerini görünce bundan pişmanlık duyduğunu yazan Harry, "O sahneleri beyninden kazımak için neredeyse elektroşok terapisine ihtiyaç duyduğunu" belirterek espri yaptı.