İlhan Şeşen’in hayatındaki minik sır: "Herkes müzisyen biliyordu ama..."

Sanat hayatına müzikle adım atan, yıllar içerisinde oyunculuktan sunuculuğa birçok alanda başarılı projelere imza atan İlhan Şeşen yaşamını yitirdi. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.
🎓 HAYALİ GAZETECİ OLMAKTI, HUKUKÇU OLDU
1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen'in çocukluk hayali gazeteci olmaktı. Ancak hayat onu başka bir yöne sürükledi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Mezuniyetinin ardından, idealist bir anlayışla avukatlık mesleğine adım attı. Bu mesleği on yıl boyunca, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle sürdürdü.
Ancak Şeşen'in kalbi bir başka yerdeydi. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu konuda şunları dile getirmişti:
"Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesinde kontenjan açığı daha fazlaydı. Hangisini seçeyim, ne yapayım Allah'ım derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim."
İDEALİST BİR CEZA AVUKATIYDI: "BU OLMAZ KARDEŞİM"
Şeşen, hukuk mesleğine olan bakış açısını şu sözlerle açıklamıştı:
"Benim tek amacım vardı, çok iyi bir avukat olmak. Ama müvekkilimin haklı olmadığını gördüğüm durumlarda bile onu savunmak zorundaydım. Bu, benim idealizmime ters düşüyordu. Bir davada müvekkilim söylediği kadar haklı değildi. Yine de davayı yürüttüm ama içime sinmedi. O an dedim ki, 'Bu olmaz kardeşim.'"
Bu bakış açısı, onun mesleğe olan inancını sorgulamasına neden oldu. Neticede 1983 yılında hukuk mesleğine veda etti.
🎶 MÜZİK KARİYERİ
Aynı yıl yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile birlikte "Grup Gündoğarken"i kurarak müziğe profesyonel anlamda adım attı. O dönemden itibaren sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İlk müzik deneyimini ise 1971 yılında çıkardığı "Kavga" isimli 45'liği ile yaşamıştı. Şarkıcılığa çeşitli orkestralarda başlayan Şeşen, solo kariyerine de başarıyla devam etti.
🎤 SOLO ALBÜMLERLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
1994 yılında "Aşk Haklı" adlı ilk solo albümünü yayınlayan sanatçı, asıl çıkışını 2001 yılında "Neler Oluyor Bize?" albümüyle yaptı. 2003 yılında yayımladığı "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümü ise müzik kariyerinde bir başka dönüm noktası oldu.
Sanatçının şarkıları Kenan Doğulu, Yonca Lodi, Nükhet Duru gibi önemli sanatçılar tarafından seslendirildi. Şeşen bu konuda da oldukça alçakgönüllüydü:
"Benim şarkılarım dahil olmak üzere her kim hangi şarkıyı nasıl isterse yorumlamalı. Doğru söylendikten sonra yorum hiç önemli değildir. O konuda asla cimri değilim."
OYUNCULUK KARİYERİ
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Şeşen, TRT 1'de yayımlanan "Mühürlü Güller" dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Ardından 2004-2006 yılları arasında "Aliye" dizisinde Feyyaz karakteriyle hafızalara kazındı. Kanal D'de yayınlanan "Annem" dizisinde de rol aldı. Gönülçelen, Anadolu Kartalları, Aslan Vazgeçme, Gönül İşleri, Bir Günah Gibi, Hayatımın Rolü gibi yapımlarda da yer alan Şeşen, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline geldi.
📚 YAZARLIK VE RADYOCULUK: ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇI
Sanat hayatına sadece müzik ve oyunculukla değil, yazarlıkla da katkı sağlayan İlhan Şeşen, 2019 yılında ilk ve tek kitabı olan *"Hayatım Hikaye"*yi yayımladı. Ayrıca, "Amcan Burada" isimli radyo programını da hazırlayıp sundu. 2018 yılında ise kendi bestelerinden oluşan saygı albümü "Hediyem" müzikseverlerle buluştu.
KANSER TEŞHİSİ
2023 yılında akciğer kanserine yakalanan usta sanatçı, uzun süredir tedavi görüyordu. Hastanede yaşamını yitiren Şeşen'in vefatını ailesi duyurdu. Ailenin açıklamasının ardından sanat camiası ve sevenlerinden taziye mesajları yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
👨👩👧 ÖZEL HAYATI
İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilik 1996 yılında sona erdi. Çiftin Melis ve Fuat adlarında iki çocuğu bulunuyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Şeşen'in aile bağları zaman zaman kamuoyunda merak konusu oldu.
İLHAN ŞEŞEN ESERLERİ
🎵 Albümleri
1994 – Aşk Haklı (Türker Prod.)
2001 – Neler Oluyor Bize (DMC)
2003 – Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim
2005 – Aşk Yalan
2006 – İlhan Şeşen
2014 – Gel (Aşk Müzik Yapım, Sony)
2017 – Yedi Bölge İki Gölge (Poll)
2017 – İstanbul'lu Şarkılar (Sony)
2018 – Ciddi Eğlence
2020 – Akustik Hikayeler
2022 – Basmakalıp
🎬 Filmografisi (Seçme İşler)
1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Uğur)
2001 – Yeditepe İstanbul (Engin)
2002 – Mumya Firarda (Yahya)
2004 – Aliye (Feyyaz)
2007-2009 – Annem (Polis Ali)
2010 – Gönülçelen (Ethem)
2011 – Anadolu Kartalları (Mehmet)
2015 – Paramparça (Ekrem)
2016 – Aşk Yalanı Sever (Cüneyt Koçoğlu)
2021 – Elli Kelimelik Mektuplar (Av. Fevzi)
2022 – Propaganda 2: Ana
🏆 Ödülleri:
2002 – Altın Kelebek: En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist
2003 – Kral TV: En İyi Şarkı (Neler Oluyor Bize)
2015 – Annaba Film Festivali (Cezayir): En İyi Oyuncu