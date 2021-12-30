İlayda Şeker çocuğuna İsmail Balaban’ın anne-babasının ismini verecek! Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana

''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''

İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk'' ifadelerini kullandı.