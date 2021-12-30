İlayda Şeker çocuğuna İsmail Balaban'ın anne-babasının ismini verecek! Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana
Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana... Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen yarışmacılar, özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı. İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı. Şeker, çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi ve babasının adını koyacağını belirtti.
AŞKI BULAN BULANA!
Survivor 2021 izdivaça döndü programda aşkı bulan bulana! Survivor sona erdikten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlayda Şeker, Instagram hesabından milli güreşçi İsmail Balaban ile olan ilişkisi hakkında konuştu.
''SANA MARKETİ SATIN ALIRIM''
İsmail Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan İlayda Şeker, ''Canım jelibon çekmişti. İsmail'i aradım ve 'İsmail, bana jelibon alır mısın?' dedim. Bana, 'Sen yeter ki iste! Sana marketi satın alırım' dedi. Sevgili olduk'' ifadelerini kullandı.
ÇOCUĞUNA BALABAN'IN ANNE-BABASININ ADINI VERECEK
İlayda Şeker, ileride doğacak çocuklarına İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban'ın adını koyacağını belirtti.
''İSMAİL'DEN ÖNCE NEFES ALMIYORMUŞUM''
Şeker, İsmail Balaban için ''İsmail, aldığım nefes. Hatta ben İsmail'den önce nefes almıyormuşum. Tarif edilemez bir duygu İsmail'le olmak'' diyerek, Balaban'a olan aşkını haykırdı.
''İSMAİL GİYİMİME KARIŞIYOR''
İsmail Balaban'la aşk yaşamaya başladıktan sonra Instagram hesabındaki iddialı pozlarını silen İlayda Şeker, ''İsmail, giyimime karışıyor. Haklı yönleri var. Ben de ona saygı çerçevesi içinde ayak uydurmaya çalışıyorum'' itirafıyla şaşırttı.