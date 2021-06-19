İlay Erkök ve yeni sevgilisi aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Hercai'nin Yaren'inden aldırışsız romantizm “Muharrem gelsene”

Adını rol aldığı Hercai dizisinde canlandırdığı Yaren karakteriyle tüm Türkiye'ye duyuran 27 yaşındaki İlay Erkök, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. İlay Erkök, en son Yalovaspor Basketbol Takımı'nda oynayan Kerem Gülmez'le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Oyuncu, Kerem Gülmez'den ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir aşk buldu. 'Muharrem' isimli yeni sevgilisiyle görüntülenen İlay Erkök'ün dudak dudağa bu görüntüleri olay yarattı.

19.06.2021 10:03 - Son Güncelleme: 19.06.2021 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





