İlay Erkök ve yeni sevgilisi aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Hercai'nin Yaren'inden aldırışsız romantizm “Muharrem gelsene”
Adını rol aldığı Hercai dizisinde canlandırdığı Yaren karakteriyle tüm Türkiye'ye duyuran 27 yaşındaki İlay Erkök, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. İlay Erkök, en son Yalovaspor Basketbol Takımı'nda oynayan Kerem Gülmez'le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Oyuncu, Kerem Gülmez'den ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir aşk buldu. 'Muharrem' isimli yeni sevgilisiyle görüntülenen İlay Erkök'ün dudak dudağa bu görüntüleri olay yarattı.
19.06.2021 10:03
- Son Güncelleme: 19.06.2021 10:03
'Hercai' dizisinde hayat verdiği 'Yaren Şadoğlu' karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu İlay Erkök, yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum Mazı'da objektiflere yakalandı.
İlay Erkök, Yalovaspor basketbol takımında forma giyen Kerem Gülmez'den ayrılınca, aradığı aşkı adının Muharrem olduğu öğrenilen iş insanında buldu. Erkök, önceki gün Bodrum'daki Mazı Koyu'nda görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubuyla birlikte tekneye çıkan oyuncu, arkadaşlarıyla tavla oynadı.
"MUHARREM GELSENE"
Sıcaktan bunalıp suya atlayan Erkök, sevgilisine, "Muharrem gelsene" diye seslendi. Ancak sevgilisinden "Tavla bitsin geleyim" karşılığını aldı.
İş insanının 'tavla' cevabına kızan 27 yaşındaki güzel, "Hadi ama tek yüzmek istemiyorum" sözleriyle, sevgilisine tepkisini dile getirdi.
TEKNENİN ÜST KATI YÜKSEK GELDİ
Muharrem Bey, İlay Erkök'ü sözleri karşısında hemen ayaklanıp denize atlamak istedi.