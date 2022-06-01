İkiz annesi Seray Sever’in son haline bakın! Yeni doğum yapan Seray’ı gören inanamadı! Cesur paylaşımıyla ortalığı yıktı
İkiz annesi Seray Sever'in son haline bakın! 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikizlerini Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, hem hamilelik döneminde hem de anne olduktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Ünlü oyuncu, ip askılısıyla kamera karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Sever'in son hali çok konuşuldu. Yeni doğum yapan ünlü sunucu bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Seray Sever'in son hali...
01.06.2022 01:40 - Son Güncelleme: 01.06.2022 01:40
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.