İkin'in kardeş olduğunu duyanlar şoka girdi! Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in kardeşi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynuyormuş!
Magazin günlerce 4 aylık eşi tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen'i konuşmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal ile koronavirüsü yendikten sonra hemen nikah masasına oturmuş, ancak henüz 4 ay geçmişken ihanetle sarsılmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü oyuncu hayatını baştan aşağı değiştirdi. Son olarak gecelerde iki kadınla görüntülenen Sergen, "Onlar benim kardeşim" dedi.
07.01.2022 08:49
- Son Güncelleme: 07.01.2022 08:49
Ünlü oyuncu Burak Sergen eşinin ihanesi sonrası gecelerde iki kadınla yakalanmış ve ''Onlar benim kardeşim'' demişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Sergen'in hareketli özel hayatının yanı sıra ailesinden birisinin Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Meğer Sergen'in kardeşi TRT1'in tarihi dizisinde rol alıyormuş. İkilinin kardeş olduğunu duyanlar şaştı kaldı.
GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!
Burak Sergen bu kez kardeşiyle gündeme geldi. Sergen'in erkek kardeşinin de ünlü olduğunu duyan şaşıp kalıyor.