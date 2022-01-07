İkin’in kardeş olduğunu duyanlar şoka girdi! Sadakatsiz’in Haluk’u Burak Sergen’in kardeşi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynuyormuş!

Ünlü oyuncu Burak Sergen eşinin ihanesi sonrası gecelerde iki kadınla yakalanmış ve ''Onlar benim kardeşim'' demişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Sergen'in hareketli özel hayatının yanı sıra ailesinden birisinin Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı ortaya çıktı. Meğer Sergen'in kardeşi TRT1'in tarihi dizisinde rol alıyormuş. İkilinin kardeş olduğunu duyanlar şaştı kaldı.