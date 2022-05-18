İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan ilk açıklama! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi doğuma öncesi yaşadıklarını anlattı
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, geçen pazartesi günü ikinci kez anne oldu. Minik bebeğini Leyla adını veren çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, bugün hastaneden taburcu oldu. Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, basın mensuplarının röportaj isteğini de geri çevirmedi. İmizalıoğlu minik Leyla'nın kime benzediğini açıklarken Sinem Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını anlattı. İşte İmirzalıoğlu çiftinin o röportajı...
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.
TABURCU OLDU
İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Kobal bugün kaldığı hastaneden taburcu oldu. İlk doğumda olduğu gibi yine normal doğum yaparak kızı Leyla'yı dünyaya getiren Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile objektiflere mutluluk pozu verdi.
"ORTA KULAK İLTİHABI OLDUM"
Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür"