İkinci kez anne olan Sinem Kobal’dan ilk açıklama! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi doğuma öncesi yaşadıklarını anlattı

"ORTA KULAK İLTİHABI OLDUM"

Kızları Leyla ile evlerine gitmeden önce poz veren ikiliden Kobal, doğum öncesi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şükür Leylamız da biz de iyiyiz. Ben biraz fazla kaldım hastanede çünkü orta kulak iltihabı oldum, bu arada doğum başladı ve tedaviye devam ettik, o yüzden biraz yorgunum. Normal doğum yaptım, kızımıza kavuştuk. 3 kilo 150 gram, 48 cm boyunda, sağlıklı çok şükür"