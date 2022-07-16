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Haberler Magazin İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatilde alan ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2010'da nikah masasına oturduğu iş insanı Ali Özbir ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Erol, biricik eşi ve minik oğlunun fotoğrafını 'Küçük adamım' notuyla yayınladı. Güzel sunucunun küçük oğlu Ömer'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyüdükçe annesine daha çok benzeyen Ömer için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Esra'nın birebir kopyası", "Annesinin tıpa tıp aynısı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Esra Erol'un yakışıklı oğlu Ömer...

16.07.2022 00:50 - Son Güncelleme: 16.07.2022 00:50
İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

Ailesi ile birlikte tatile çıkıp yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atan Erol, bu süreçte sosyal medya paylaşımları yaparak takipçileriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

Tatil pozlarına yenisini ekleyen ünlü sunucu, son olarak biricik eşi ve minik oğlunun fotoğrafını 'Küçük adamım' notuyla yayınladı.

İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

İki numarasını paylaştı! Esra Erol aşka geldi! ‘Küçük adamım’ deyip yakışıklı oğluyla ortalığı salladı! Ömer son haliyle hayran bıraktı

Güzel sunucunun küçük oğlu Ömer'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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