İğne ipliğe dönmüştü Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay gerçeği çok konuşuldu! Büşra Pekin o fotoğrafla yakayı fena ele verdi! Ünlü oyuncular meğer...

Verdiği kilolarla çok konuşulan Büşra Pekin o fotoğrafla kendini ele verdi. Sıkı bir diyet ve sporla tam 15 kilo veren oyuncu resmen iğne ipliğe döndü. Şimdilerde ünlü projelerde kendini gösteren Pekin'e sosyal meydadan beğeni yağıyor. Özellikle bir fotoğrafına yüzlerce yorum yağdı. Meslektaşı Fahriye Evcen ve Tuvana Türkay detayı gündeme bomba gibi düştü. Zayıfladıktan sonra boy boy fotoğraflar çekinen Büşra Pekin'in bir pozu var ki görenler Fahriye Evcen mi, Tuvana Türkay mı, yoksa Büşra Pekin mi ayırt edemedi.