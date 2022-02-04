İfşanın böylesi görülmedi! All Star’ın kaos güzeli şaşırttı! Survivor Evrim Keklik’in sevgilisi bilin bakalım kim çıktı? Oynat Bakalım!

Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Evrim Keklik bu kez tartışmalarla değil özel hayatıyla konuşuldu. Bilindiği üzere Gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacı eleme adayları arasına girmiş ve sürgün adasına gönderilmişti. Son olarak "Yakayım mı gemileri?" sözüyle Nisa'yla arasındaki yangını körükleyen Keklik sonra da Acun Ilıcalı'ya "Yarışmadan sonra sizinle özel konuşmak istiyorum" deyince tepkileri üzerine çekmişti. Öyle ki TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu dayanamayarak "Nisa ile Barış'ın eskide kalmış özel bir hayatı var. Barış'la ilgili başkalarının sözlerini söylemeye yüzün olmamalı. Etik, mantık, vicdan olarak yanlış. Evrim'in içinde öyle bir Nisa, Yasin ve gönüllüler nefreti var ki, bunun ateşini harlamaya çalışıyor." diyerek Evrim'i sert bir dille eleştirmişti. Yarışmanın uslanmaz kızı bu kez de aynı kanalda sunuculuk yapan o isim ile günün en çok konuşulanları arasına girdi.