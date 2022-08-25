İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses babasına koştu! İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirirken meğer canlı canlı izlemiş! Elif Ada arabada denmişti

İbrahim Tatlıses ve ekibi İstanbul'dan Bodru'ma giderken trafik kazasına karıştı. Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kampyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Ünlü türkücünün yaralandığı öğrenilirken olay yerinden de ilk görüntüler geldi.