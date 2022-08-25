İdo Tatlıses ve Ahmet Tatlıses babasına koştu! İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirirken meğer canlı canlı izlemiş! Elif Ada arabada denmişti
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses minibüsüyle Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in içinde olduğu minibüs bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu hem minibüs hem de kamyonet yoldan çıkarak boş arsaya düştü. Türkücünün olduğu minibüste 4 kişinin olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun ise öndeki araçta olduğu ortaya çıktı. Genç şarkıcı babasının geçirdiği kazaya canlı canlı tanık oldu. Kaza sonrası diğer oğlu Ahmet Tatlıses de haberi alır almaz olay yerine geldi. İşte kazadan görüntüler ve son gelişmeler...
İbrahim Tatlıses ve ekibi İstanbul'dan Bodru'ma giderken trafik kazasına karıştı. Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kampyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Ünlü türkücünün yaralandığı öğrenilirken olay yerinden de ilk görüntüler geldi.
70 YAŞINDAKİ TÜRKÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde meydana gelen olayda İbrahim Tatlıses'in aracı bir kamyon ile çarpışarak yoldan çıktı ve şarampole devrildi.
Kazada araç ağır hasar alırken araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
"BENİ VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN"
Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, ünlü türkücünün "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.