Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, 'İdil Gelinin Kınası' yazıldığı görüldü. İkili, düğün ve kınaya katılacaklar için ortak bir mail adresi açtı. Fırat'ın, oyuncuyla aynı soyadı taşıyan mail adresini, LCV olarak kullanması ise, dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin, gece için kendisi ve yakın arkadaşlarına özel olarak bindallı diktireceği öğrenildi.