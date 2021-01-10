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İclal Aydın'ın sevgilisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Aşk bombası patladı, o isim bakın kim!

İclal Aydın'ın sevgilisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Aşk bombası patladı, o ismin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Son olarak rol aldığı diziden sonra Ege'ye yerleşme kararı alan ve bir süredir İzmir Urla'da sakin bir hayat sürdüren İclal Aydın'ın yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. 49 yaşındaki İclal Aydın'ın yeni sevgilisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat vermişti. İclal Aydın'ın sevgilisi bakim kim çıktı...

10.01.2021 17:15 - Son Güncelleme: 10.01.2021 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





