İclal Aydın'ın sevgilisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Aşk bombası patladı, o isim bakın kim!
İclal Aydın'ın sevgilisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Aşk bombası patladı, o ismin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Son olarak rol aldığı diziden sonra Ege'ye yerleşme kararı alan ve bir süredir İzmir Urla'da sakin bir hayat sürdüren İclal Aydın'ın yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. 49 yaşındaki İclal Aydın'ın yeni sevgilisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat vermişti. İclal Aydın'ın sevgilisi bakim kim çıktı...
İclal Aydın'ın sevgilisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Aşk bombası patladı, o isim bakın kim! Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenilen İclal Aydın'ın aynı yaştaki oyuncu sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü.
TV100'ün haberine göre; 2 ay önce kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan ve bir süre önce Urla'da sakin bir yaşamı tercih eden 49 yaşındaki İclal Aydın'ın gönlünü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Müfettiş Kane karakterine hayat veren oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdığı iddia edildi. İşte İclal Aydın'ın sevgilisi Erdinç Gülener başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...