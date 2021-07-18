İclal Aydın'ın kızı ve ablasına bakın görenler şaştı kaldı yorumlar havada uçuştu! "Üçüz gibisiniz"
İclal Aydın'ın kızı ve ablasına bakın görenler şaştı kaldı yorumlar havada uçuştu! Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın Urla'da sakin bir hayat sürerken bir yandan da sevdikleriyle pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Diyete giren ve verdiği kilolarla dikkat çeken 49 yaşındaki İclal Aydın, Instagram'dan son olarak kızı ve kardeşi ile yeni paylaşımda bulundu. İclal Aydın'ın fotoğrafını görenler, "Üçüz gibisiniz" demeden geçmedi. İşte başta İclal Aydın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
18.07.2021 14:27
- Son Güncelleme: 18.07.2021 14:27