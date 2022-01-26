İclal Aydın'ın kızı büyüdü güzelliğiyle annesini solladı! Zeynep Lal’ı gören dilini ısırdı ‘Maşallah’ demeden geçemedi
İclal Aydın'ın kızı büyüdü güzelliğiyle annesini solladı! Romanıyla aynı ismi taşıyan Üç Kız Kardeş dizisinin tanıtımının yayınlanmasının ardından gündeme gelen İclal Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Aydın hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 2000 yılında dünyaya gelen kızını Zeynep Lal'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyüyüp genç kız olan Lal, güzelliğiyle kendine hayran bırakırken 'Maşallah', 'Güzelliğiyle annesini sollamış' yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal...
26.01.2022 21:51
- Son Güncelleme: 26.01.2022 21:51
Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, romanıyla aynı ismi taşıyan Üç Kız Kardeş dizisinin tanıtımının yayınlanmasının ardından gündeme geldi.
Bunun üzerine Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aydın hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 2000 yılında dünyaya gelen kızını Zeynep Lal'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Zeynep Lal için 'Maşallah', 'Güzelliğiyle annesini sollamış' yorumları yapıldı.