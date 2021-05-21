İclal Aydın son haliyle 'aşk yaradı' dedirtti! Her geçen gün eriyen İclal Aydın'ın sevgilisi EDHO'da Hızır'a kafa tutuyor

İclal Aydın son haliyle 'aşk yaradı' dedirtti! Her geçen gün eriyen İclal Aydın'ın sevgilisi EDHO'da Hızır'a kafa tutuyor... İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken İclal Aydın'ın son hali genç kızlara taş çıkarttı. Aydın'ı görenler, 'aşk yaradı' diyor. İşte EDHO'da Hızır Reis'e kafa tutan o isimle aşk yaşayan İclal Aydın şu sıralar pek mutlu...

21.05.2021 09:18 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





