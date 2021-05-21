İclal Aydın son haliyle 'aşk yaradı' dedirtti! Her geçen gün eriyen İclal Aydın'ın sevgilisi EDHO'da Hızır'a kafa tutuyor
İclal Aydın son haliyle 'aşk yaradı' dedirtti! Her geçen gün eriyen İclal Aydın'ın sevgilisi EDHO'da Hızır'a kafa tutuyor... İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken İclal Aydın'ın son hali genç kızlara taş çıkarttı. Aydın'ı görenler, 'aşk yaradı' diyor. İşte EDHO'da Hızır Reis'e kafa tutan o isimle aşk yaşayan İclal Aydın şu sıralar pek mutlu...
21.05.2021 09:18
- Son Güncelleme: 21.05.2021 09:18
İclal Aydın son haliyle 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaştı. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı.
49 yaşındaki İclal Aydın incecik oldu. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu.
İclal Aydın, Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat veren oyuncuyla aşk yaşıyor...
İşte İclal Aydın'ın son hali...
EDHO 192. bölüm fragmanında ortaya çıkan Erdinç Güneler, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Müfettiş Kane karakteri ile hafızalara kazınmıştı...