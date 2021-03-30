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İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaştı. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı. 49 yaşındaki İclal Aydın incecik oldu. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu olan İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu. İclal Aydın, Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat veren oyuncuyla aşk yaşıyor...

30.03.2021 17:30 - Son Güncelleme: 30.03.2021 17:58
İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Egenin Hamsisi dizisinin ardından televizyon ekranlarında görünmeyen İclal Aydın, bir dönem aldığı kilolar nedeniyle adından çok söz ettirmişti. Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu

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İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

2 sene önce katıldığı canlı yayında aldığı kilolardan bahseden İclal Aydın, şunları söylemişti: "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz.''

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

''Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım.''

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

''Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun.''

İclal Aydın eridi son hali 'aşk yaradı' dedirtti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın'a bakın!

''Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin' dedi." Doktorunun bu sözlerine üzerine ise İclal Aydın, sıkı bir diyete girdi. Aydın, adeta iğne ipliğe döndü.