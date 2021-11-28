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Haberler Magazin İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, geçen aylarsa iç çamaşırsız spor pozlarını paylaşmış ve uzun süre gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, Instagram hesabında yaptığı spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor salonunda boy gösteren Karlı, dar taytı ve üstüyle zıpladığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken Karlı kısa sürede gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

28.11.2021 00:01 - Son Güncelleme: 28.11.2021 00:01
İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, geçen aylarsa iç çamaşırsız spor pozlarını paylaşmış ve uzun süre gündem olmuştu.

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İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

Sütyensiz spor yapan Karlı'nın giydiği spor tişörtten göğüs uçlarının belli olması dikkatlerden kaçmamıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü isme tepki göstermişti. Öte yandan Songül Karlı'nın fotoğrafa photoshop uyguladığı ileri sürülmüştü.

İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

Karlı, fotoğrafı üzerinde oynamadığını belirterek aynı günden bir poz daha yayınlamış ve "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" ifadelerini kullanmıştı.

İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Karlı, Instagram hesabında yaptığı spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İç çamaşırsız spor pozları olay olmuştu! Songül Karlı o paylaşımlara yenisini ekledi! Bu kez daracık kıyafetiyle hoplayıp zıpladı

Spor salonunda boy gösteren Karlı, dar taytı ve üstüyle zıpladığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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