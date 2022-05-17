İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı! Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo'dan yıllar sonra bomba itiraf! Perde arkası daha vahim...
İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı! 'Küçük İbo' olarak tanınan İbrahim Küçük, İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak mikrofonu kaptı ve tüm hayatını değiştirdi. Yanık sesiyle kendine hayran bırakan Küçük İbo, kısa sürede şöhreti yakaladı. Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Hülya Avşar'ın kucağına oturarak magazin gündeminde de yerini aldı. Yıllar sonra ortaya çıkan İbrahim Küçük, o günün perde arkasını ilk kez anlattı ve herkesi şoke etti. Öte yandan Küçük İbo'nun son hali de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Küçük İbo olarak hafızalara kazınan İbrahim Küçük'ün yıllar sonra yaptığı Hülya Avşar itirafı...
Küçük İbo' olarak tanınan İbrahim Küçük, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye fırlayarak şöhret yolunda ilk adımı atmış oldu.
Yanık sesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran Küçük İbo, yanık sesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Hülya Avşar'ın kucağına oturarak magazin gündeminde de yerini aldı.
Uzunca manşetleri süsleyen Küçük İbo, ergenlik döneminin gelmesiyle yavaş yavaş eski parıltısını kaybetmeye başladı.
İbrahim Küçük, verdiği röportajda "Sesimin değişme ihtimali beni huzursuz etti ve ben o endişeyle yavaş yavaş geri çekildim" diyerek kameralardan uzaklaşmasının nedenini açıkladı.
Yaş 20'yi gösterdiğinde sessiz sedasız askere giden ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olan İbrahim Küçük, yıllar sonra ortaya çıktı.