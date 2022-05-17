İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı! Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo’dan yıllar sonra bomba itiraf! Perde arkası daha vahim...

İbrahim Küçük, verdiği röportajda "Sesimin değişme ihtimali beni huzursuz etti ve ben o endişeyle yavaş yavaş geri çekildim" diyerek kameralardan uzaklaşmasının nedenini açıkladı.

Yaş 20'yi gösterdiğinde sessiz sedasız askere giden ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olan İbrahim Küçük, yıllar sonra ortaya çıktı.