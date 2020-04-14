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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak mümkün değil

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 33 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak mümkün değil... Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

14.04.2020 17:08 - Son Güncelleme: 14.04.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





