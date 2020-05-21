RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak mümkün değil... Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle zaten gündem yaratıyordu ancak bu kez sarışın oldu. Görünce çok şaşıracaksınız.

21.05.2020 08:52 - Son Güncelleme: 21.05.2020 08:52
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel zaten bu halleriyle şoke etmişti ama bu kez çok daha radikal bir değişikliğe daha imzasını attı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

Azeri kızı Günel'in son halini görenler ,"Nerede o 13 yaşındaki Günel nerede şimdiki Günel..." dedi. Çünkü günel Zeynelova bu kez sarışın oldu.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

Eminiz ki Günel Zeynelova'nın sarışın hali de sizi çok şaşırtacak.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova sarışın oldu

İŞTE GÜNEL'İN SON HALİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor
Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü herkesi şaşırttı: Miran babasına benziyor