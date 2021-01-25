İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'hadi canım' dedirtti! Estetikle bambaşka biri oldu...
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'hadi canım' dedirtti! Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali...
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle 'hadi canım' dedirtti! Estetikle bambaşka biri oldu...22 yılda gerçekleşen inanılmaz değişimi görmeye hazır mısınız? İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 34 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı.Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Günel'in, Instagram payylaşımları dikkat çekiyor.
İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nnın son hali ve ünlülerin değişimleri...