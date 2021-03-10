İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova Michael Jackson'a benzetildi! Çileden çıkan Günel Zeynalova'nın son hali
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyleMichael Jackson'a benzetildi! Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle değiştiği ve Michael Jackson'a benzediği yorumlarıyla çileden çıktı, engeli bastı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Değişimiyle adından söz ettiren Zeynalova, estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirdi.
Instagram hesabından bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, konuyla ilgili şunları söyledi:
Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum.