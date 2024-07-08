İbrahim Tatlıses'in torunlarının aile pozuna bakın! Yasemin Şefkatli ikizlerinin gülücükler saçtığı kareleri ilk kez paylaştı! "Mavi gözlü İdo'lar..."

Yasemin ve İdo Tatlıses, samimi ve doğal halleriyle sosyal medyada en çok sevilen çiftlerden biri haline geldiler. 2017 yılında başlayan aşkları, 2021'deki görkemli ve asil düğünleriyle taçlandı. Her anlarını paylaşarak takipçileriyle aralarında özel bir bağ kurmayı başardılar. Tatlıses çifti ikizlerinin yüzünün de göründüğü ilk çekirdek aile pozunu çektirdi ve o anları sosyal medyada paylaştı. İşte merak edilenler...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin aşkı, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.
2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle dünya evine giren çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğün, zarif detayları ve şıklığı ile hafızalarda yer etti.