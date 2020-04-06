İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı! Küçük İbo'nun son haline bakın... Küçük İbo kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.