İbrahim Tatlıses’in sağ kolu olmuştu! Azeri kızı Günel’in son halini gören küçük dilini yuttu! ’İmparator bile artık tanıyamaz!’

Sevgi İstiyorum, Yeni Sayfa, Senden İnsaf Diler Yarin, Herşeye Değeri Yandım Evladım, Gel Çağıramam, Azılı Bela, Kırık Vazo isimli parçaları ile sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde etmiş olan Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde kimsenin tanıyamayacağı kadar değişti.