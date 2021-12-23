İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da boy göstermişti... Sanat camiasının acı kaybı! Usta müzisyen Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Son olarak İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da boy göstermişti... Sanat camiasının acı kaybı! Son dakika haberi usta müzisyen Faruk Tınaz'dan geldi. Yarış atlarına olan sevdasıyla da bilinen 80'li yılların başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz'dan acı haber geldi. Tınaz 56 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçının vefat haberini yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü tarafından paylaşıldı. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da boy göstermişti... Sanat camiasının acı kaybı! Usta müzisyen Faruk Tınaz hayatını kaybetti...
Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ünlü at sahibi ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayata veda etti. Türkiye Jokey Kulübü resmi Instagram hesabından acı haberi paylaşarak usta sanatçının vefat ettiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.
Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.''
TRT Radyo ile kariyerine başlayan, 80'li yılların başarılı sanatçıları arasında gösterilen Tınaz son olarak aylar önce İbo Show'a konuk olmuştu. Son albümünü 2012'de sevenleriyle buluşturan Tınaz, uzun yıllardır Tekirdağ'daki çiftliğinde at yetiştiriciliği yapıyordu.
FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.