İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da boy göstermişti... Sanat camiasının acı kaybı! Usta müzisyen Faruk Tınaz hayatını kaybetti...

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.